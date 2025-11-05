  • Спортс
11

Лапорта о будущем Флика: «Он очень счастлив в «Барсе» и воодушевлен возвращением на «Камп Ноу». Я точно это знаю»

Жоан Лапорта уверен, что Ханс-Дитер Флик счастлив в «Барселоне».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Ханс-Дитера Флика.

«Я точно знаю, что он очень счастлив здесь, в «Барсе», и что он очень воодушевлен нашим возвращением на стадион [«Камп Ноу»] и тем, что он тренирует такой клуб, у которого будет огромный стадион», – сказал Лапорта. 

Флик хочет покинуть «Барсу» летом из-за усталости. Тренер разочарован некоторыми игроками (ABC)

