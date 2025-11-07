  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жорже Мендеш: «Не понимаю шумихи вокруг Ямаля, все мы были 18-летними. Ламин – достояние «Барсы», выдающийся игрок»
16

Жорже Мендеш: «Не понимаю шумихи вокруг Ямаля, все мы были 18-летними. Ламин – достояние «Барсы», выдающийся игрок»

Мендеш: Не понимаю шума вокруг Ямаля.

Жорже Мендеш, агент Ламина Ямаля, поддержал 18-летнего футболиста «Барселоны».

«Я не понимаю шумихи вокруг Ямаля. Все мы были 18-летними. Все мы были молодыми. Как сказал президент Лапорта, нужно поддерживать его и помогать ему как можно больше, потому что он – большое достояние клуба.

Ламин – футболист, о котором говорят во всем мире. Все сходятся во мнении, что он выдающийся игрок настоящего и будущего. То, что все обращают на тебя внимание, также большая ответственность и давление. Он отлично справляется с этим, и мы должны продолжать ему помогать, а один из способов сделать это – сосредоточиться исключительно на его работе», – сказал Мендеш.

Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deporivo
logoЛамин Ямаль
logoЛа Лига
агенты
logoЖорже Мендеш
logoБарселона
logoЖоан Лапорта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энрике из «Зенита», Месси, Роналду, Ямаль, Мбаппе, Дембеле, Винисиус, Холанд, Салах, Беллингем, Хакими, ван Дейк, Доннарумма – претенденты на попадание в команду года от ФИФА
вчера, 18:42
Ямаль, Мбаппе, Дембеле, Кейн, Салах, Рафинья, Палмер, Педри, Хакими, Витинья, Мендеш – в списке претендентов на приз игроку года The Best от ФИФА
вчера, 17:37
У Ямаля самая высокая оценка в «Барсе» за матч с «Брюгге» по Индексу ГОЛа – 8.3. Боржеш с дублем и 8.4 балла – лучший игрок встречи
вчера, 09:10
Главные новости
Глушенков о «Зените»: «Не страшно то, что случилось в Кубке России. Чемпионат на первом месте лично для меня»
15 минут назад
Федорищев о состоянии поля на стадионе в Самаре перед игрой с «Зенитом»: «Ждем результатов комиссии, не хочу строить гипотез. Официальная позиция федерации важнее, чем мнение со стороны»
10 минут назад
Роналду считает Фергюсона футбольным отцом: «Помог мне в жизни и в карьере. Всегда будет в моем сердце»
20 минут назад
Канчельскис о «Спартаке»: «Пусть Станкович доработает до конца сезона. Он должен понимать, что пришел в великий клуб»
36 минут назад
«Всегда считал, что академия «Краснодара» – лучшая в России. Там закладывают правильные ценности, следят за манерами. В столовой нас заставляли пользоваться вилкой и ножом». Дашин о клубе
37 минут назад
Маурисио Почеттино: «Месси меняет спортивную культуру США. Раньше дети мечтали играть в баскетбол или американский футбол, а теперь они хотят стать еще и футболистами»
52 минуты назад
«Завоюем то, что по праву наше». Жена Рафиньи призвала поддержать мужа в голосовании The Best от ФИФА
53 минуты назад
Андрей Аршавин: «У «Спартака» какие-то позиции плюс-минус сильнее «Зенита», но в целом – нет. У петербуржцев состав лучше»
сегодня, 08:46
Силкин о Станковиче: «Если работаешь у нас, то должен знать русский язык. Наши ведутся на такое, что он поиграл в Европе. Русских надо и матерком фигануть»
сегодня, 08:35
Генсек РФС Митрофанов: «Fan ID обеспечивает не только безопасность, но и дает возможность удобно распоряжаться билетом. Важно, чтобы клубы мотивировали карту оформлять»
сегодня, 08:16
Ко всем новостям
Последние новости
Арне Слот: «Ливерпуль» и «Ман Сити» в 9 из 10 случаев дают то, чего ожидаешь. Когда не работал в АПЛ, смотрел матчи этих команд – и класико тоже»
19 минут назад
Тебас о стычке «Реала» и «Барсы»: «Не очень хорошо то, что произошло в класико. Это не пример. Будем надеяться, что это не повторится»
сегодня, 09:01
Маркао: «Спартак» занимает слишком низкое место, нужно что-то менять. Для руководства проще уволить тренера, чем возиться с командой»
сегодня, 08:58
Бабаев о средней посещаемости в РПЛ: «Цифра 18 тысяч зрителей вполне достижима за 5 лет. Главное, чтобы новых вызовов не было»
сегодня, 08:28
Федор Конюхов: «Давно слежу за Дзюбой – болею за него. Он сильный, здоровый, присутствует харизма, еще и голы хорошо забивает»
сегодня, 08:24
Егор Титов: «Станкович может доработать до зимы, ни один тренер не согласится прийти за 3-4 матча до перерыва. Пока «Спартак» показывает хороший футбол»
сегодня, 08:17
Министр просвещения РФ Кравцов: «У «Спартака» есть воля, желание побеждать, командный дух. Это важно сохранить, идти до конца»
сегодня, 07:58
Талалаев назвал Бориско лучшим игроком РПЛ: «Его процент отраженных ударов достиг рекордных значений»
сегодня, 07:46
Гвардиол о Доннарумме: «Быстро адаптировался в «Сити». Куда проще, когда есть такой голкипер. Он хорошо обращается с мячом и не боится выходить из ворот»
сегодня, 07:36
Владислав Радимов: «Зенит» и «Спартак» практически ничего не дали создать «Локо» в последних матчах. Исключение — Батраков с его креативностью»
сегодня, 06:59