Жорже Мендеш: «Не понимаю шумихи вокруг Ямаля, все мы были 18-летними. Ламин – достояние «Барсы», выдающийся игрок»

Мендеш: Не понимаю шума вокруг Ямаля.

Жорже Мендеш , агент Ламина Ямаля , поддержал 18-летнего футболиста «Барселоны».

«Я не понимаю шумихи вокруг Ямаля. Все мы были 18-летними. Все мы были молодыми. Как сказал президент Лапорта, нужно поддерживать его и помогать ему как можно больше, потому что он – большое достояние клуба.

Ламин – футболист, о котором говорят во всем мире. Все сходятся во мнении, что он выдающийся игрок настоящего и будущего. То, что все обращают на тебя внимание, также большая ответственность и давление. Он отлично справляется с этим, и мы должны продолжать ему помогать, а один из способов сделать это – сосредоточиться исключительно на его работе», – сказал Мендеш.