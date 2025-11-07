  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Я никогда не устану повторять». Игрок молодежки ЦСКА Бондаренко прокричал в громкоговоритель заряд про «Спартак» после матча с красно-белыми, фанаты армейцев подхватили
86

«Я никогда не устану повторять». Игрок молодежки ЦСКА Бондаренко прокричал в громкоговоритель заряд про «Спартак» после матча с красно-белыми, фанаты армейцев подхватили

Игрок молодежки ЦСКА прокричал начало оскорбительной кричалки про «Спартак».

Полузащитник молодежной команды ЦСКА Алексей Бондаренко проскандировал кричалку в адрес «Спартака» после матча команд в Молодежной футбольной лиге (3:2).

Футболист подошел к сектору болельщиков ЦСКА после игры, взял громкоговоритель, который ему передали с трибун, и произнес: «Я никогда не устану повторять».

Фанаты ЦСКА подхватили слова кричалки: «##### «Спартак», #####».

Игроки молодежки «Спартака» за кричалку «Мы сегодня ###### коней» после победы над ЦСКА оштрафованы на 300 тысяч рублей суммарно, клуб – на 50 тысяч

3 игрока молодежки ЦСКА скандировали «##### «Спартак», #####» с фанатами после победы в дерби. Их дисквалифицировали на 2 матча МФЛ

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?1566 голосов
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РИА Новости»
logoЦСКА
болельщики
logoСпартак
logoпервенство молодежных команд Россия
logoЦСКА мол
брань
logoСпартак мол
logoАлексей Бондаренко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Федерико Кьеза: «Месси – величайший среди всех футболистов. Роналду тоже великий, играть с ним было потрясающе»
22 минуты назад
Левандовски не планирует уходить из «Барсы» зимой. Высока вероятность ухода свободным агентом летом 2026-го
37 минут назад
Этот тренер приводил «Челси» к триумфу в ЛЧ 13 лет назад, но сейчас о нем не слышно. Вспомните, как его зовут?
51 минуту назадТесты и игры
Энрике о переходе в «Зенит»: «Я сказал себе, что благодаря моей работе и отношению в Бразилии обо мне не забудут. Отсюда можно попасть в сборную, здесь очень хороший чемпионат»
сегодня, 20:33
Слот о Гвардиоле: «Игру его команд ждешь с нетерпением – скучно не бывает. Многие тренеры побеждают, но Пеп выделяется из-за стиля. Его «Барса» была невероятна»
сегодня, 20:23
Аллегри о том, как наладил оборону «Милана»: «Сказал ребятам, что пропускаем слишком много. Пропустив 50, нужно забить 150, чтобы попасть в топ-4 – это математика»
сегодня, 20:08
Глава УЕФА Чеферин о календаре: «Больше нет места для новых матчей. Игрокам нужен минимум месяц отпуска после сезона»
сегодня, 19:53
Магуайр об имени: «Меня назвали Джейкоб Харри при рождении, но маме не нравилось, что меня начали звать Джейки. Когда исполнилось 18, я поменял имя местами – Харри Джейкоб»
сегодня, 19:48
Президент «Наполи» о стадионе клуба: «Помойка. «ПСЖ» зарабатывает на своем 100 млн евро в год – столько же мы платим муниципалитету»
сегодня, 19:21
Александер Чеферин: «Всемирный ФФП сложно реализовать, все лиги разные. Оптимистичен насчет Саудовской Аравии – таланты всегда предпочтут не деньги, а выступления на топ-уровне»
сегодня, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» уступил «Ренну», «ПСЖ» сыграет с «Лионом» в воскресенье
3 минуты назад
Аллегри о матче с «Пармой»: «Пулишич будет доступен, он в хорошей форме. Рабьо и Хименес вернутся после перерыва»
3 минуты назад
Чемпионат Италии. «Кремонезе» уступил «Пизе», «Ювентус» сыграет с «Торино» в субботу
4 минуты назад
Пеп Гвардиола: «Я скучаю по Клоппу, он многому меня научил. При нем противостояние «Сити» и «Ливерпуля» стало самым большим в Англии, атмосфера была похожа на класико»
6 минут назад
Чемпионат Германии. «Вердер» победил «Вольфсбург», «Бавария» сыграет с «Унионом» в субботу
14 минут назад
Тикнизян о сербской лиге: «РПЛ сильнее на две головы, я это понимал. Но здесь есть то, чего нет в России – еврокубки»
25 минут назад
«Ливерпуль» и Собослаи обсуждают продление контракта. Клуб очень доволен игрой венгра
32 минуты назад
Директор «Баварии» Фройнд о контракте Упамекано: «Я уверен, что он останется в клубе надолго. Дайо невероятно счастлив, ему подходит стиль команды»
45 минут назад
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «К ужесточению лимита все адаптируются так или иначе. У нашего клуба достаточно квалифицированных российских игроков»
52 минуты назад
Абдулкадыров, Дмитриев, Зорин, Мукаилов, Бабаев, Столбов, Васильев, Салтыков, Кирш, Шанталий – в составе молодежной сборной России на турнир в Кыргызстане
сегодня, 20:38