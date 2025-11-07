«Я никогда не устану повторять». Игрок молодежки ЦСКА Бондаренко прокричал в громкоговоритель заряд про «Спартак» после матча с красно-белыми, фанаты армейцев подхватили
Игрок молодежки ЦСКА прокричал начало оскорбительной кричалки про «Спартак».
Полузащитник молодежной команды ЦСКА Алексей Бондаренко проскандировал кричалку в адрес «Спартака» после матча команд в Молодежной футбольной лиге (3:2).
Футболист подошел к сектору болельщиков ЦСКА после игры, взял громкоговоритель, который ему передали с трибун, и произнес: «Я никогда не устану повторять».
Фанаты ЦСКА подхватили слова кричалки: «##### «Спартак», #####».
Игроки молодежки «Спартака» за кричалку «Мы сегодня ###### коней» после победы над ЦСКА оштрафованы на 300 тысяч рублей суммарно, клуб – на 50 тысяч
3 игрока молодежки ЦСКА скандировали «##### «Спартак», #####» с фанатами после победы в дерби. Их дисквалифицировали на 2 матча МФЛ
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РИА Новости»
