  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Защитник «Севильи» Маркао недоволен судейством матча с «Атлетико»: «Я зол. При малейшем нашем касании – пенальти. Если их касание: ничего, продолжайте. Странные вещи»
1

Защитник «Севильи» Маркао недоволен судейством матча с «Атлетико»: «Я зол. При малейшем нашем касании – пенальти. Если их касание: ничего, продолжайте. Странные вещи»

Игрок «Севильи» раскритиковал судейство матча с «Атлетико».

Защитник «Севильи» Маркао Тейшейра раскритиковал судейство в игре с «Атлетико» (0:3). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсиско Эрнандесом Маэсо.

Маркао считает, что если арбитр назначил пенальти в пользу «Атлетико», то ему также следовало отменить втором гол мадридцев из-за фола Джулиано Симеоне в эпизоде с отбором мяча, который привел к голу.

«Немного расстроен тем, что произошло во втором тайме. Не знаю, здесь, в Испании, происходит много всего. Судьи, честно говоря, я не знаю...

Перед началом сезона они проводят беседу – объясняют, что изменилось, а что нет, а потом, когда начинаются матчи, все становится куда сложнее. Если он поставил пенальти, то должен был свистеть фол и при втором голе.

Сложно. Мы, игроки, должны быть сплоченнее. Нудно обсуждать вопросы, связанные с судейством, потому что каждый день происходят очень странные вещи. Если он дает пенальти, то должен зафиксировать фол при втором голе «Атлетико». При малейшем прикосновении — пенальти. Если они касаются: ничего, продолжайте... Не знаю. Я зол», – сказал Маркао.

«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?3412 голосов
РомаРома
Будет ничьясерия А Италия
МиланМилан
Опубликовано: Sports
Источник: Cope
logoАтлетико
logoМаркао Тейшейра
logoЛа Лига
logoсудьи
logoСевилья
Франсиско Эрнандес Маэсо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барселона» может купить Кейна – предложение будет зависеть от финансов клуба. Форвард «Баварии» рассматривает возможность, его отступные летом – 65 млн евро (Diario Sport)
сегодня, 08:57
Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Эльче», «Бетис» против «Мальорки»
сегодня, 07:00
Гризманн – 11-й игрок и 6-й легионер, забивший 200 голов в Ла Лиге. Лидирует Месси – 474
вчера, 18:38
Диего Симеоне о Джулиано: «Он заслужил место в составе «Атлетико», у него хорошие отношения с коллективом. Я пытаюсь отделить чувства к сыну от чувств к игроку»
вчера, 17:59
«Атлетико» разгромил «Севилью» – 3:0! Гризманн и Альмада забили, Альварес реализовал пенальти
вчера, 17:16
Главные новости
Селюк о Шпилевском: «Говорили, что Гончаренко в «Пари НН» – дно, но снизу постучали. В «Арисе» он был мальчиком на побегушках, а возомнил себя тренером. Нижегородцам надо искать нового»
8 минут назад
«Краснодар» за 2.12 или «Спартак» за 3.80? Следите за матчем с бонусом до 100 000 рублей от БЕТСИТИ
40 минут назадРеклама
Кисляк о сравнении с Беллингемом: «Рановато, но его надо превзойти»
сегодня, 09:28
Орлов о Мостовом: «Как можно похитить игрока «Зенита»?! Даже не представляю, что этих ребят ждало бы в советское время. Мальчики, наверное, и не знали, кого похищают»
сегодня, 09:18
Анчелотти о фаворитах ЛЧ: «Реал», «ПСЖ», «Ман Сити» и «Бавария». Но матчи с большим количеством голов убивают интерес к первому этапу»
сегодня, 09:11
Чемпионат России. «Сочи» в гостях у «Оренбурга», «Балтика» сыграет с «Ахматом», «Краснодар» против «Спартака»
сегодня, 09:01Live
«Барселона» может купить Кейна – предложение будет зависеть от финансов клуба. Форвард «Баварии» рассматривает возможность, его отступные летом – 65 млн евро (Diario Sport)
сегодня, 08:57
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «У Карпина большой кредит доверия. Пытаемся совместно найти лучшие решения»
сегодня, 08:44
Алонсо о незабитом пенальти Винисиуса: «Мбаппе – основной пенальтист, я бы хотел, чтобы он забил второй 11-метровый. Винисиус провел очень хорошую игру»
сегодня, 08:40
340 фанатов «Боруссии» и «Шальке» подрались на вокзале в Кельне. Полиция применила дубинки и перцовые баллончики, один офицер ранен
сегодня, 08:26
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» – «Сочи». 3:1 – Томпсон забил дальним ударом. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
Миятович о «Реале»: «Мбаппе и Гюлер станут очень важным дуэтом для клуба – они отлично взаимодействуют. Винисиус выйдет в старте против «Ливерпуля»
19 минут назад
Хавбек «Локо» Карпукас: «Жалко, что мы уже все топ-матчи выиграли, а «Зениту» уступили. И теряли очки там, где не должны были»
25 минут назад
Спаллетти о Копмейнерсе в обороне против «Кремонезе»: «Тен уже делал это в сборной. Посыл был таким: нужно не защищаться – нужно играть»
32 минуты назад
Артета про 2:0 с «Бернли»: «Один из лучших первых таймов «Арсенала». Снизили планку во 2-м тайме»
42 минуты назад
Алонсо о Вальверде: «У Феде душа полузащитника, но он разносторонний футболист. Он очень хорошо играл в защите»
52 минуты назад
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Судейство в РПЛ требует улучшения. В наших матчах уже не раз происходила странная ситуация, когда ВАР вызывает судью ошибиться, а не исправить ошибку»
55 минут назад
Аленичев о Глушакове: «Денис обязан был поиграть в Европе. Не в «Барсе» и «Реале», но в пятой-шестой команде Ла Лиги или Серии А – спокойно. Он не раскрыл полностью свой потенциал»
сегодня, 09:37
Жерсон о попытке похищения Мостового: «Я сказал, что он может позвонить мне в любое время. Хорошо, что ничего страшного не случилось. Мне понравилось его празднование – красивое»
сегодня, 09:23
Круговому не принципиально обойти «Зенит» и «Спартак» в таблице: «У ЦСКА свои задачи»
сегодня, 08:58