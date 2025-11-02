Защитник «Севильи» Маркао недоволен судейством матча с «Атлетико»: «Я зол. При малейшем нашем касании – пенальти. Если их касание: ничего, продолжайте. Странные вещи»

Игрок «Севильи» раскритиковал судейство матча с «Атлетико».

Защитник «Севильи» Маркао Тейшейра раскритиковал судейство в игре с «Атлетико» (0:3). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсиско Эрнандесом Маэсо.

Маркао считает, что если арбитр назначил пенальти в пользу «Атлетико», то ему также следовало отменить втором гол мадридцев из-за фола Джулиано Симеоне в эпизоде с отбором мяча, который привел к голу.

«Немного расстроен тем, что произошло во втором тайме. Не знаю, здесь, в Испании, происходит много всего. Судьи, честно говоря, я не знаю...

Перед началом сезона они проводят беседу – объясняют, что изменилось, а что нет, а потом, когда начинаются матчи, все становится куда сложнее. Если он поставил пенальти, то должен был свистеть фол и при втором голе.

Сложно. Мы, игроки, должны быть сплоченнее. Нудно обсуждать вопросы, связанные с судейством, потому что каждый день происходят очень странные вещи. Если он дает пенальти, то должен зафиксировать фол при втором голе «Атлетико». При малейшем прикосновении — пенальти. Если они касаются: ничего, продолжайте... Не знаю. Я зол», – сказал Маркао.