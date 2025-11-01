  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Диего Симеоне о Джулиано: «Он заслужил место в составе «Атлетико», у него хорошие отношения с коллективом. Я пытаюсь отделить чувства к сыну от чувств к игроку»
6

Диего Симеоне о Джулиано: «Он заслужил место в составе «Атлетико», у него хорошие отношения с коллективом. Я пытаюсь отделить чувства к сыну от чувств к игроку»

Диего Симеоне оценил победу над «Севильей».

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги игры с «Севильей» в 11-м туре Ла Лиги (3:0). 

«Мы знали, с каким соперником нам придется сыграть. Мы говорили о том, что не должны расстраиваться. Пенальти явно изменил ход событий на поле. Мы прибавляли по ходу игры. Замены придали нам таланта».

О Джулиано Симеоне

«У него отличная физическая форма. Он развивается. Он заслужил свое место в составе, и у него хорошие отношения с коллективом, что я ценю больше всего. Я пытаюсь отделить чувства между отцом и сыном от чувств между тренером и игроком».

О Баэне

«Мне он понравился. Он очень много работал в обороне. Понятно, что ближе к воротам он может предложить что-то большее, чем другие. Это дает нам варианты», – сказал Симеоне.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
