Гризманн – 11-й игрок и 6-й легионер, забивший 200 голов в Ла Лиге. Лидирует Месси – 474
Антуан Гризманн забил 200-й гол в Ла Лиге.
Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн забил 200-й гол в Ла Лиге.
34-летний футболист поразил ворота «Севильи» в 11-м туре чемпионата Испании (3:0). Этот мяч стал для него юбилейным.
Француз стал 11-м игроком и и 6-м легионером, достигшим отметки в 200 голов в испанской лиге. Больше мячей в этом турнире забили Лионель Месси (474), Криштиану Роналду (311), Тельмо Сарра (254), Карим Бензема (238), Уго Санчес (234), Рауль (228), Альфредо Ди Стефано (227), Сесар Родригес (221), Кини (219) и Паиньо (213).
«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?1247 голосов
Рома
Будет ничья
Милан
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости