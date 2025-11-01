4

Гризманн – 11-й игрок и 6-й легионер, забивший 200 голов в Ла Лиге. Лидирует Месси – 474

Антуан Гризманн забил 200-й гол в Ла Лиге.

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн забил 200-й гол в Ла Лиге

34-летний футболист поразил ворота «Севильи» в 11-м туре чемпионата Испании (3:0). Этот мяч стал для него юбилейным. 

Француз стал 11-м игроком и и 6-м легионером, достигшим отметки в 200 голов в испанской лиге. Больше мячей в этом турнире забили Лионель Месси (474), Криштиану Роналду (311), Тельмо Сарра (254), Карим Бензема (238), Уго Санчес (234), Рауль (228), Альфредо Ди Стефано (227), Сесар Родригес (221), Кини (219) и Паиньо (213). 

