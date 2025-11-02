  • Спортс
  • «Барселона» может купить Кейна – предложение будет зависеть от финансов клуба. Форвард «Баварии» рассматривает возможность, его отступные летом – 65 млн евро (Diario Sport)
«Барселона» может купить Кейна – предложение будет зависеть от финансов клуба. Форвард «Баварии» рассматривает возможность, его отступные летом – 65 млн евро (Diario Sport)

Харри Кейн может перейти в «Барселону» летом.

Существует вероятность того, что Харри Кейн перейдет в «Барселону» в летнее трансферное окно.

Контракт форварда с «Баварией» предусматривает пункт об отступных в размере 65 миллионов евро летом 2026 года. Англичанин уже задумывается о вариантах на будущее, не исключая возможности остаться в Мюнхене.

По данным Diario Sport, футболист рассматривает возможность перехода в «Барселону», однако примет решение не раньше конца сезона. Каталонцы, в свою очередь, уже располагают информацией о потенциальном трансфере.

«Блауграна» изучает возможность подписания «девятки» топ-уровня, но все будет зависеть от финансового положения и от того, будет ли клуб придерживаться так называемого правила 1:1. Больше всего клубу нравится Хулиан АльваресАтлетико»), но цена на него, как и цена на Эрлинга ХоландаМанчестер Сити»), считается непомерно высокой.

Однако Кейн рассчитывает на хорошую зарплату. В «Баварии» он зарабатывает 25 млн евро до вычета налогов, но есть и такие клубы, которые готовы предложить ему больше. На Харри претендуют команды АПЛ, в том числе желающий вернуть его «Тоттенхэм», а несколько клубов Саудовской Аравии предлагали ему многомиллионные суммы в последние месяцы.

«Барселона» вела переговоры с нападающим, когда он еще играл за лондонцев, но сделка была признана нецелесообразной. Сейчас каталонский клуб понимает, что Кейн может быть открыт для трансфера, если получит предложение, чего пока не произошло.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
