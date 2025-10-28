Генсек РФС о развитии футбола: «Благодаря Путину в России прошел ЧМ, хоть завтра устраивай еще один. Строятся академии, участвуем в международных турнирах, невзирая на санкции»

Генсек РФС отметил вклад Владимира Путина в развитие футбола в России.

«В России благодаря Владимиру Владимировичу Путину прошел чемпионат мира 2018 года. Про него многие – игроки, тренеры, функционеры, болельщики – говорят как про лучший в истории. После него РПЛ создает свой продукт на таких стадионах, что хоть завтра устраивай еще одно мировое первенство.

Детско-юношеский футбол, как я уже сказал, активно развивается. Да, еще требуется определенное количество школ. Но мы их создадим, дайте время. Большое количество академий строится. Обсуждаются льготы, стимулирующие инвестиции в инфраструктуру. При поддержке министерства и в диалоге с ним – а у нас защищена программа развития футбола до 2030 года – мы добьемся результатов.

Регулятор должен видеть наши достижения – как растет количество молодых футболистов, как мы участвуем в международных соревнованиях. А мы в них участвуем, невзирая на санкции. Недавно в Баку проходили Игры СНГ, и наша юношеская сборная U15 на них заняла первое место. Эти достижения позволяют надеяться, что после возвращения мы будем выглядеть достойно», – сказал Максим Митрофанов .