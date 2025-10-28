Путин поздравил Гаджиева с 80-летием: «Талантливый тренер-педагог, вы внесли значимый вклад в развитие отечественной школы футбола и спорта высших достижений»
«Уважаемый Гаджи Муслимович, поздравляю вас с 80-летним юбилеем.
Талантливый тренер-педагог, вы прошли большой профессиональный путь. Внесли значимый вклад в развитие отечественной школы футбола и спорта высших достижений.
Проявили себя на научном поприще и как практик, чья повседневная упорная работа, умение найти нужные слова, чтобы настроить воспитанников на борьбу и победу, не раз помогали игрокам добиться достойных результатов.
Заслужили признание коллег и болельщиков. Ваша многолетняя преданность избранному делу и призванию достойны глубокого уважения.
Желаю вам здоровья, благополучия и успехов на посту президента махачкалинского «Динамо», – говорится в поздравлении, которое зачитал глава Республики Дагестан Сергей Меликов на торжественном вечере в честь юбилея Гаджиева.