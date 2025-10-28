Путин поздравил Гаджиева с 80-летием: «Талантливый тренер-педагог, вы внесли значимый вклад в развитие отечественной школы футбола и спорта высших достижений»

Владимир Путин поздравил Гаджи Гаджиева с днем рождения.

«Уважаемый Гаджи Муслимович, поздравляю вас с 80-летним юбилеем.

Талантливый тренер-педагог, вы прошли большой профессиональный путь. Внесли значимый вклад в развитие отечественной школы футбола и спорта высших достижений.

Проявили себя на научном поприще и как практик, чья повседневная упорная работа, умение найти нужные слова, чтобы настроить воспитанников на борьбу и победу, не раз помогали игрокам добиться достойных результатов.

Заслужили признание коллег и болельщиков. Ваша многолетняя преданность избранному делу и призванию достойны глубокого уважения.



Желаю вам здоровья, благополучия и успехов на посту президента махачкалинского «Динамо », – говорится в поздравлении, которое зачитал глава Республики Дагестан Сергей Меликов на торжественном вечере в честь юбилея Гаджиева .