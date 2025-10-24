Владимир Путин поздравил гимнастку Ангелину Мельникову с победой на ЧМ.

Накануне россиянка во второй раз в карьере выиграла личное многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

«Уважаемая Ангелина Романовна!

Поздравляю Вас с блестящей победой в Джакарте и званием двукратной чемпионки мира. Ваше триумфальное выступление в личном многоборье – это замечательный подарок для болельщиков, тренеров и наставников, всех, кто поддерживал Вас на пути к медали высшей пробы.

Уверен, что благодаря таланту, мастерству, твердости характера Вы продолжите покорять новые спортивные вершины.

Желаю здоровья и благополучия», – говорится в телеграмме от президента РФ.