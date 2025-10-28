Ферран спросил Винисиуса перед незабитым Мбаппе пенальти в класико: «Ты что, больше не бьешь?». Вингер «Реала» ответил: «Килиан бьет, мне все равно» (Marca)

Ферран Торрес и Винисиус обменялись репликами перед пенальти в класико.

В воскресенье «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 2:1 в 10-м туре Ла Лиги . Во втором тайме в ворота каталонского клуба был назначен пенальти.

Килиан Мбаппе не реализовал 11-метровый – его удар парировал Войчех Шченсны .

Когда француз взял мяч, полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес вступил в диалог с вингером мадридцев Винисиусом Жуниором .

Игрок «Барсы» спросил бразильца: «Ты что, больше не бьешь?». Винисиус ответил: «Килиан бьет, мне все равно».

Винисиус мешал Педри говорить с судьей, крича «Он не капитан!». Хавбек «Барсы» оттолкнул вингера «Реала», тот ответил: «Не трогай меня! Нытик, все время болтает»

«Да ну на хрен». Винисиус выругался и говорил об уходе из «Реала» после замены в класико, повторяя «Я уйду из команды, мне лучше уйти» (DAZN)