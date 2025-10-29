Кирьяков о Личке в «Спартаке»: «Пусть смешат народ дальше, сколько обжигались уже. Не имею ничего против Марцела, но наши специалисты ни в чем не уступают зарубежным»

Сергей Кирьяков допускает, что «Спартак» может пригласить Марцела Личку.

Ранее агент экс-тренера «Динамо» и «Оренбурга » сообщил , что обсуждал с красно-белыми вопрос назначения специалиста.

– Марцел Личка снова без работы. Насколько он мог бы помочь «Спартаку»?

– «Спартак» – ФК «Голливуд», ожидать от них можно все, ничему уже не удивляемся. Кроме иронии и улыбки это больше ничего не вызывает. Там руководят наполовину иностранцы и понятно, что есть стремление заполучить какого‑то иностранного тренера. Сколько обжигались уже… Стоит посмотреть на тот же «Зенит», который в свое время тоже рассматривал только иностранцев, но вдруг обратил внимание на своего специалиста и не прогадал.

Пусть в «Спартак» занимаются тем, чем хотят, пусть смешат народ дальше… С большим уважением отношусь к «Спартаку», и хочется, чтобы он действительно стал клубом, который может серьезно конкурировать с командами, борющимися за первое место. К сожалению, мы этого не видим.

Я ничего не имею лично против Лички. В свое время он неплохо работал в «Оренбурге» и первый год в «Динамо». В принципе, он хорошо знает язык, может донести свои мысли футболистам. Есть определенный стиль, почерк, вопросов нет, но я всегда за то, чтобы работали наши специалисты.

Наши специалисты ни в чем не уступают зарубежным. Чем больше будет российских тренеров в наших клубах, тем больше мы будем прогрессировать. Мы все заинтересованы поднять наш футбол, – сказал экс-нападающий «Динамо ».