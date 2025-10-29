  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кирьяков о Личке в «Спартаке»: «Пусть смешат народ дальше, сколько обжигались уже. Не имею ничего против Марцела, но наши специалисты ни в чем не уступают зарубежным»
18

Кирьяков о Личке в «Спартаке»: «Пусть смешат народ дальше, сколько обжигались уже. Не имею ничего против Марцела, но наши специалисты ни в чем не уступают зарубежным»

Сергей Кирьяков допускает, что «Спартак» может пригласить Марцела Личку.

Ранее агент экс-тренера «Динамо» и «Оренбурга» сообщил, что обсуждал с красно-белыми вопрос назначения специалиста.

Марцел Личка снова без работы. Насколько он мог бы помочь «Спартаку»?

– «Спартак» – ФК «Голливуд», ожидать от них можно все, ничему уже не удивляемся. Кроме иронии и улыбки это больше ничего не вызывает. Там руководят наполовину иностранцы и понятно, что есть стремление заполучить какого‑то иностранного тренера. Сколько обжигались уже… Стоит посмотреть на тот же «Зенит», который в свое время тоже рассматривал только иностранцев, но вдруг обратил внимание на своего специалиста и не прогадал.

Пусть в «Спартак» занимаются тем, чем хотят, пусть смешат народ дальше… С большим уважением отношусь к «Спартаку», и хочется, чтобы он действительно стал клубом, который может серьезно конкурировать с командами, борющимися за первое место. К сожалению, мы этого не видим.

Я ничего не имею лично против Лички. В свое время он неплохо работал в «Оренбурге» и первый год в «Динамо». В принципе, он хорошо знает язык, может донести свои мысли футболистам. Есть определенный стиль, почерк, вопросов нет, но я всегда за то, чтобы работали наши специалисты.

Наши специалисты ни в чем не уступают зарубежным. Чем больше будет российских тренеров в наших клубах, тем больше мы будем прогрессировать. Мы все заинтересованы поднять наш футбол, – сказал экс-нападающий «Динамо».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoМарцел Личка
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoОренбург
logoСергей Кирьяков
logoМатч ТВ
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Лички предложил «Спартаку» рассмотреть назначение чеха: «Марцел в целом не против вернуться в Россию. Но какого-то решения по этой теме нет»
сегодня, 09:28
Мостовой о Личке: «Не верю, что он придет в «Спартак», футбол – не наука. Марцел захочет вернуться в РПЛ, это лакомый чемпионат – готов ему помочь!»
вчера, 14:58
Агент Лички о возвращении в РПЛ: «Вряд ли он согласится на менее статусный клуб, чем «Динамо». Про «Спартак» не могу ответить за него»
27 октября, 17:51
Главные новости
Сафонов провел на скамейке «ПСЖ» 22 матча подряд. Матвей не играет с мая
15 минут назад
Травма Педри серьезнее, чем предполагалось изначально. Хавбек «Барсы» пропустит не менее 6 недель (As)
16 минут назад
«Суонси» – «Манчестер Сити». 1:0 – Франку забил на 12-й! Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
У «ПСЖ» 1 победа в 4 последних матчах чемпионата Франции
23 минуты назад
«ПСЖ» не смог обыграть «Лорьян» на выезде – 1:1. Мендеш забил на 49-й, Игор Силва – на 51-й
24 минуты назад
Кубок Германии. 2-й раунд. «Бавария» в гостях у «Кельна», «Байер» обыграл «Падерборн»
34 минуты назадLive
Чемпионат Италии. «Ювентус» победил «Удинезе», «Интер» играет с «Фиорентиной»
34 минуты назадLive
Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Ман Сити» в гостях у «Суонси», «Арсенал» принимает «Брайтон», «Ливерпуль» играет с «Пэлас», «Челси» против «Вулвс»
34 минуты назадLive
«Ювентус» прервал 8-матчевую серию без побед в первой же игре после увольнения Тудора
49 минут назад
11 футболистов играли и в РПЛ, и в Эредивизи. Вспомните хотя бы трех?
49 минут назадТесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Кельн» – «Бавария». 1:0 – Ахе забил! Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
У Гиттенса 3 ассиста в 3 матчах за «Челси» после 8 игр без результативных действий. Вингера купили у «Боруссии» за 48,5+3,5 млн фунтов
5 минут назад
Конте о травме де Брюйне: «Наполи» потерял его и Лукаку – двух лучших игроков. Абсурд говорить, что нам это помогло. Мы помеха для них, вероятно»
8 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» сыграл вничью с «Лорьяном», «Монако» Головина против «Нанта», «Марсель» принимает «Анже»
14 минут назадLive
«Вулверхэмптон» – «Челси». 0:2 – Сантос и Джордж забили с пасов Гиттенса. Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
Кубок Испании. «Райо Вальекано» играет с «Юнкосом» на выезде, «Вильярреал» – «Лусена»
19 минут назадLive
Заварзин против Лички в «Спартаке»: «В «Динамо» доказал несостоятельность и что не может стать чемпионом. Зачем брать человека, который не взял золото в клубе с хорошей базой?»
28 минут назад
Квеквескири о русском языке для легионеров: «Правильное требование. Разговорный можно выучить за полгода, пытаться обязаны все. Это очень помогает, тебя больше зауважают в команде»
29 минут назад
«Интер» – «Фиорентина». Лаутаро и Барелла играют. Онлайн-трансляция
33 минуты назадLive
«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас». Кьеза и Робертсон в старте. Онлайн-трансляция
33 минуты назадLive