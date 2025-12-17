Итурральде не согласен со словами Алонсо про дело Негрейры: «Говорить, что ничего не было сделано, – это демагогия. Дело уже в суде, мы должны уважать правовую систему»

Экс-арбитр назвал слова Хаби Алонсо про дело Негрейры «демагогией».

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес не согласен со словами главного тренера «Реала» Хаби Алонсо про дело Негрейры.

Напомним, Алонсо заявил : «Разделяю позицию «Реала », правда должна быть раскрыта ради блага футбола. Нельзя считать это нормой».

Также испанский специалист сказал: «За границей очень удивляются, что произошедшее здесь не имеет последствий».

«Я не согласен с тем, что сказал Хаби Алонсо . За границей могут говорить все, что хотят. В Испании есть правовая система, которую мы создали, в рамках которой дело Негрейры уже находится в суде. Говорить, что ничего не было сделано, – это демагогия.

Мы должны уважать правовую систему, которая существует в этой стране. Есть гораздо более важные темы, гораздо более важные, чем футбол», – сказал Итурральде в эфире Cadena SER.