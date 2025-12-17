Итурральде не согласен со словами Алонсо про дело Негрейры: «Говорить, что ничего не было сделано, – это демагогия. Дело уже в суде, мы должны уважать правовую систему»
Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес не согласен со словами главного тренера «Реала» Хаби Алонсо про дело Негрейры.
Напомним, Алонсо заявил: «Разделяю позицию «Реала», правда должна быть раскрыта ради блага футбола. Нельзя считать это нормой».
Также испанский специалист сказал: «За границей очень удивляются, что произошедшее здесь не имеет последствий».
«Я не согласен с тем, что сказал Хаби Алонсо. За границей могут говорить все, что хотят. В Испании есть правовая система, которую мы создали, в рамках которой дело Негрейры уже находится в суде. Говорить, что ничего не было сделано, – это демагогия.
Мы должны уважать правовую систему, которая существует в этой стране. Есть гораздо более важные темы, гораздо более важные, чем футбол», – сказал Итурральде в эфире Cadena SER.