Мостовой о Личке: «Не верю, что он придет в «Спартак», футбол – не наука. Марцел захочет вернуться в РПЛ, это лакомый чемпионат – готов ему помочь!»
Александр Мостовой готов помочь Марцелу Личке в случае возвращения в РПЛ.
Ранее сообщалось, что бывший тренер «Динамо» был уволен из турецкого «Фатих Карагюмрюк».
– Верите ли вы в назначение Марцела в «Спартак»?
– О чем я всегда и говорю – в футболе давно все придумано. Честно сказать, не верю, что он придет в «Спартак». Футбол – это не наука.
Марцел захочет вернуться в Россию, это лакомый чемпионат. Если вернется в Россию, то я ему тоже готов помочь! – сказал бывший игрок сборной России.
