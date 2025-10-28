Мостовой о Личке: «Не верю, что он придет в «Спартак», футбол – не наука. Марцел захочет вернуться в РПЛ, это лакомый чемпионат – готов ему помочь!»

Александр Мостовой готов помочь Марцелу Личке в случае возвращения в РПЛ.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Динамо» был уволен из турецкого «Фатих Карагюмрюк».

– Верите ли вы в назначение Марцела в «Спартак»?

– О чем я всегда и говорю – в футболе давно все придумано. Честно сказать, не верю, что он придет в «Спартак». Футбол – это не наука.

Марцел захочет вернуться в Россию, это лакомый чемпионат. Если вернется в Россию, то я ему тоже готов помочь! – сказал бывший игрок сборной России.