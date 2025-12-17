Лангле травмировался в матче Кубка Испании. Защитника «Атлетико» заменили на 10-й минуте, он хромал – может быть вывих или растяжение связок

Клеман Лангле травмировал колено в матче с «Атлетико Балеарес».

Клемен Лангле травмировался в матче Кубка Испании.

«Атлетико» играет в гостях с «Атлетико Балеарес » (3:1) в 1/16 финала турнира.

Французский защитник попытался выбить мяч, но сделал неловкое движение и упал на газон, схватившись за правое колено.

Морщась от боли и хромая, он покинул поле. Давид Ганцко заменил игрока на 10-й минуте.

Лангле обследуют, чтобы подтвердить серьезность перенесенного растяжения связок, хотя в клубе есть некоторые опасения, пишет As.

«Клеман Лангле был вынужден покинуть поле из-за непрямой травмы (вывиха) правого колена.

Игрок ожидает результатов дальнейших обследований для установления окончательного диагноза», – говорится в сообщении «Атлетико».

