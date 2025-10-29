Заварзин против Лички в «Спартаке»: «В «Динамо» доказал несостоятельность и что не может стать чемпионом. Зачем брать человека, который не взял золото в клубе с хорошей базой?»
Юрий Заварзин выступил против приглашения Марцела Лички в «Спартак».
– Оставшийся без работы Личка подошел бы на должность главного тренера «Спартака»?
– Считаю, что нет. Работая в «Динамо», он доказал свою несостоятельность. Он доказал, что не может стать в РПЛ чемпионом.
Зачем брать человека, который не мог взять золото, работая в клубе, который имеет хорошую базу и финансирование? Зачем делать этот дубль два и брать его в «Спартак», если Личка ничего в РПЛ толком не добился? Был в одной секунде от чемпионства, да и то все упустил.
Не вижу смысла его приглашать, – сказал бывший гендиректор «Спартака».
