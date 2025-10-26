У Мбаппе 6 голов в пяти класико. Форвард «Реала» забивает «Барсе» четыре матча подряд
Килиан Мбаппе забил шестой гол в класико.
Нападающий «Реала» открыл счет в матче Ла Лиги с «Барселоной» на 22-й минуте, воспользовавшись пасом Джуда Беллингема. Француз забил и на 12-й минуте, но его первый гол отменили из-за офсайда.
Мбаппе забил 6 голов в пяти матчах против «Барселоны» за «Реал». При этом Килиан забил в четвертом класико подряд. Ему не удалось забить лишь в первом своем класико в октябре 2024 года – тогда мадридцы уступили со счетом 0:4.
Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
