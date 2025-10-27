Мбаппе забил 12 голов «Барсе» в 9 матчах. Больше в XXI веке только у Роналду (20 в 34) и Бензема (16 в 46)
Только Роналду и Бензема в XXI веке забили «Барсе» больше, чем Мбаппе.
«Реал» обыграл «Барселону» в класико в рамках Ла Лиги (2:1). Килиан Мбаппе забил первый гол «Мадрида».
Это 12-й гол француза в девяти матчах против каталонцев. 6 мячей он забил за «ПСЖ», 6 – за «Реал».
В XXI веке больше голов «Барселоне» забили лишь два футболиста: Криштиану Роналду (20 голов в 34 матчах) и Карим Бензема (16 в 46).
У Мбаппе 6 голов в пяти класико. Форвард «Реала» забивает «Барсе» четыре матча подряд
«Реал» забрал класико! «Барса» не смогла даже с Ямалем – Алонсо им воспользовался
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Opta
