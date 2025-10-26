У Мбаппе 18 (16+2) очков в 13 матчах сезона. Форвард «Реала» забил «Барселоне»
Килиан Мбаппе забил 16-й гол в сезоне.
Нападающий «Реала» открыл счет в матче с «Барселоной» в 10-м туре Ла Лиги (1:0, первый тайм).
Теперь на счету французского футболиста 16 забитых мячей и 2 результативных паса в 13 матчах этого сезона во всех турнирах.
Подробную статистику 26-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости