У Мбаппе 18 (16+2) очков в 13 матчах сезона. Форвард «Реала» забил «Барселоне»

Килиан Мбаппе забил 16-й гол в сезоне.

Нападающий «Реала » открыл счет в матче с «Барселоной» в 10-м туре Ла Лиги (1:0, первый тайм).

Теперь на счету французского футболиста 16 забитых мячей и 2 результативных паса в 13 матчах этого сезона во всех турнирах.

Подробную статистику 26-летнего игрока можно найти здесь .