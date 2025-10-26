Мбаппе повторил достижение Роналду и Роналдиньо, забив в 4+ класико подряд. У Криштиану была серия из 6 игр с голами
Килиан Мбаппе повторил достижение Криштиану Роналду и Роналдиньо в класико.
Нападающий «Реала» открыл счет в матче Ла Лиги с «Барселоной» на 22-й минуте. Это его шестой гол в пяти класико, Мбаппе забивает «Барсе» четыре матча подряд.
Француз стал третьим игроком в XXI веке, забившим в четырех класико подряд. Ранее это удавалось Роналдиньо (пять голов в четырех матчах против «Реала» подряд в период с 2004 по 2006 год) и Криштиану Роналду (семь голов в шести матчах против «Барсы» подряд в 2012 году).
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Opta
