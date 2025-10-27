Личка уволен из «Фатих Карагюмрюк». Команда экс-тренера «Динамо» идет последней в Турции (A Spor)
Марцел Личка уволен из «Фатих Карагюмрюк».
Об увольнении бывшего тренера «Динамо» сообщают A Spor и другие турецкие медиа.
Чешский тренер возглавил «Фатих Карагюмрюк» этим летом. Команда выиграла лишь один из 10 матчей чемпионата Турции, один раз сыграла вничью и 8 раз проиграла. Клуб занимает последнее, 18-е место в чемпионате Турции.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: A Spor
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости