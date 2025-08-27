Александр Бубнов: «Какие достижения у Талалаева в РПЛ? Юран постоянно вытаскивал команды из страшных кризисов. Дайте Сергею «Спартак» – и посмотрите, как будет»

Александр Бубнов считает, что Сергей Юран превосходит Андрея Талалаева.

«Какие достижения у Талалаева в РПЛ ? Юран постоянно вытаскивал команды из страшных кризисных ситуаций, спасал команды.

Дайте Юрану московский «Спартак» – и посмотрите, как будет. Я дал бы не задумываясь», – сказал бывший защитник «Спартака ».

Александр Бубнов: «Станкович сильнее Талалаева как тренер. Он на Деяна наехал. Да ты кто такой по сравнению со Станковичем? Его весь мир знает, а тебя – никто»