  • Юрий Белоус: «Не вижу ни одного преимущества у Станковича перед Юраном. «Спартаку» нужно назначить своего, Сергей будет успешнее Деяна. Увольнение назрело, команда без руля и ветрил»
Юрий Белоус: «Не вижу ни одного преимущества у Станковича перед Юраном. «Спартаку» нужно назначить своего, Сергей будет успешнее Деяна. Увольнение назрело, команда без руля и ветрил»

Юрий Белоус предлагает «Спартаку» рассмотреть кандидатуру Сергея Юрана.

– Знаете, уволить тренера – дело не такое сложное. Надо, конечно, понимать условия контракта, какая неустойка. Но дело даже не в этом, а надо понимать, кто придет на его место. Это очень важно, чтобы опять не было чехарды. Не так просто найти достойного кандидата.

Наверное, увольнение Станковича назрело. Команда просто без руля и ветрил.

Надо очень серьезно проработать. Гадать тут не нужно, уже некогда. Я не против иностранцев, но я не понимаю, почему акционеры «Спартака» нацелены только на зарубежного специалиста.

– Кто из россиян может красно-белых вернуть на верхние позиции?

– Например, чем условный Станкович лучше условного Сергея Юрана? Сергей – большой футболист, играл за сборную, за большие клубы. Он уже набрался опыта. Он очень волевой и харизматичный тренер. Не вижу ни одного преимущества у Станковича перед Юраном.

«Спартаку» стоит назначить своего специалиста. Думаю, Юран будет более успешным, чем Станкович, – сказал бывший вице-президент «Локомотива».

