В RFEF считают, что стычка Карвахаля и Ямаля в класико не отразится на сборной Испании. Дани высоко оценивают как капитана, а игрой Ламина довольны
Перепалка Карвахаля и Ямаля не отразится на сборной Испании.
«Реал» обыграл «Барселону» в класико со счетом 2:1. После финального свистка защитник «Реала» Даниэль Карвахаль жестом показал вингеру каталонцев Ламину Ямалю, что он слишком много говорит – это привело к стычке.
В Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) сообщили Cadena SER, что не видят конфликта интересов между игроками «Реала» и «Барселоны», способного повлиять на сборную Испании.
Высоко оценивается роль Карвахаля как капитана, а Ямаля хвалят за игру в составе сборной. Пока неизвестно, проведут ли с игроками личную беседу.
«Бла-бла-бла» – Карвахаль затроллил Ямаля после победы в класико. Ламин провалился
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Cadena SER
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости