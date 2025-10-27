В RFEF считают, что стычка Карвахаля и Ямаля в класико не отразится на сборной Испании. Дани высоко оценивают как капитана, а игрой Ламина довольны

Перепалка Карвахаля и Ямаля не отразится на сборной Испании.

«Реал» обыграл «Барселону» в класико со счетом 2:1. После финального свистка защитник «Реала» Даниэль Карвахаль жестом показал вингеру каталонцев Ламину Ямалю, что он слишком много говорит – это привело к стычке.

В Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) сообщили Cadena SER, что не видят конфликта интересов между игроками «Реала » и «Барселоны», способного повлиять на сборную Испании .

Высоко оценивается роль Карвахаля как капитана, а Ямаля хвалят за игру в составе сборной. Пока неизвестно, проведут ли с игроками личную беседу.

