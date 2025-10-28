«Кто такой Карвахаль, черт возьми? Был отличным игроком, но уже сдулся. Почему Ямаль должен звонить ему?» Экс-президент «Барсы» Гаспар о стычке игроков
Жоан Гаспар высказался о разногласиях между Даниэлем Карвахалем и Ламином Ямалем.
«Реал» обыграл «Барселону» в класико со счетом 2:1. После финального свистка защитник мадридцев жестом показал вингеру каталонцев, что тот слишком много говорит. Это привело к стычке.
«Кто такой Карвахаль, черт возьми? Он был отличным игроком, но теперь все, он сдулся.
Почему Ламин должен ему звонить, если его слова даже не были адресованы ему?» – задался вопросом экс-президент «Барселоны» и затем выразил уверенность в том, что проблема не усугубится, в сборной Испании футболисты решат все вопросы.
