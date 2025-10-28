В «Барсе» допускают, что «Реал» организовал «клеветническую кампанию» против Ямаля – потому что опасается его как Месси ранее (Diario Sport)

В «Барселоне» допускают, что «Реал» пытается дискредитировать Ламина Ямаля.

Diario Sport сообщает: некоторые члены руководства каталонского клуба считают, что «Реал » стоит за «клеветнической кампанией» в отношении 18-летнего вингера. В «Барселоне» есть мнение, что мадридский клуб опасается проблем, которые Ямаль может причинить им на поле, как ранее это делал Лионель Месси.

Отмечается, что «Барселона » намерена принять все возможные меры для защиты Ямаля и как можно скорее прекратить разговоры о поражении в класико.

