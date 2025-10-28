  • Спортс
  • В «Барсе» допускают, что «Реал» организовал «клеветническую кампанию» против Ямаля – потому что опасается его как Месси ранее (Diario Sport)
В «Барсе» допускают, что «Реал» организовал «клеветническую кампанию» против Ямаля – потому что опасается его как Месси ранее (Diario Sport)

В «Барселоне» допускают, что «Реал» пытается дискредитировать Ламина Ямаля.

Diario Sport сообщает: некоторые члены руководства каталонского клуба считают, что «Реал» стоит за «клеветнической кампанией» в отношении 18-летнего вингера. В «Барселоне» есть мнение, что мадридский клуб опасается проблем, которые Ямаль может причинить им на поле, как ранее это делал Лионель Месси.

Отмечается, что «Барселона» намерена принять все возможные меры для защиты Ямаля и как можно скорее прекратить разговоры о поражении в класико.

«Барса» и Мендеш будут следить за поведением Ямаля вне поля. В клубе считают, что слова вингера о «Реале» подстегнули мадридцев в класико (Diario Sport)

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
