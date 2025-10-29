Фрейша о конфликте Карвахаля и Ямаля после класико: «Дани повел себя как трус. Очень легко делать такое, когда ты выигрываешь матч на своем стадионе и все тебе аплодируют»
Тони Фрейша заявил, что Даниэль Карвахаль повел себя как трус в класико.
Мадридский клуб одержал победу над каталонским со счетом 2:1 в 10-м туре Ла Лиги. После финального свистка защитник «Реала» Даниэль Карвахаль жестом показал вингеру каталонцев Ламину Ямалю, что тот слишком много говорит. Это привело к стычке.
«Дани Карвахаль повел себя как трус. Очень легко делать такое, когда ты выигрываешь матч на своем стадионе и все тебе аплодируют. Подойти к ребенку и сказать такое...» – сказал бывший директор «Барселоны».
Фрейша о стычке в класико: «Игроки «Реала» показали, что они не умеют побеждать или очень переживают из-за четырех поражений в прошлом сезоне»
«Кто такой Карвахаль, черт возьми? Был отличным игроком, но уже сдулся. Почему Ямаль должен звонить ему?» Экс-президент «Барсы» Гаспар о стычке игроков
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
