Фрейша о конфликте Карвахаля и Ямаля после класико: «Дани повел себя как трус. Очень легко делать такое, когда ты выигрываешь матч на своем стадионе и все тебе аплодируют»

Тони Фрейша заявил, что Даниэль Карвахаль повел себя как трус в класико.

Мадридский клуб одержал победу над каталонским со счетом 2:1 в 10-м туре Ла Лиги . После финального свистка защитник «Реала» Даниэль Карвахаль жестом показал вингеру каталонцев Ламину Ямалю, что тот слишком много говорит. Это привело к стычке.

«Дани Карвахаль повел себя как трус. Очень легко делать такое, когда ты выигрываешь матч на своем стадионе и все тебе аплодируют. Подойти к ребенку и сказать такое...» – сказал бывший директор «Барселоны».

Фрейша о стычке в класико: «Игроки «Реала» показали, что они не умеют побеждать или очень переживают из-за четырех поражений в прошлом сезоне»

«Кто такой Карвахаль, черт возьми? Был отличным игроком, но уже сдулся. Почему Ямаль должен звонить ему?» Экс-президент «Барсы» Гаспар о стычке игроков