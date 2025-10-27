Задержанный по делу о попытке похищения Мостового: «Мне сказали, что надо разыграть друга на день рождения. Не знаю этих ребят»
23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита» попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.
Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года. Утверждалось, что подозреваемые являются студентами Морской академии в Санкт-Петербурге, организатор попытки похищения – студент-второкурсник. На допросе задержанные назвали попытку похищения «инсценировкой задержания» с целью вымогательства. Сегодня суд арестовал на 2 месяца подозреваемых по делу.
Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала видео с допросом одного из задержанных, 27-летнего жителя Зарайска. «Подозреваемый задержан сегодня по месту жительства оперативниками из города на Неве в ходе служебной командировки», – отметила Волк.
«Я задержан за похищение человека. Мне сказали, что надо разыграть друга на день рождения, на Крестовском острове. Это было недавно, в пятницу, вечером.
Я не знаю этих ребят (других задержанных – Спортс’‘). Мне просто написали: «Мы по поводу розыгрыша», – сказал задержанный.
