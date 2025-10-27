  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Акрон» показал пожелания болельщиков на LED-бортах во время матча с «Локомотивом» в Саранске
Фото
2

«Акрон» показал пожелания болельщиков на LED-бортах во время матча с «Локомотивом» в Саранске

«Акрон» запустил пожелания фанатов на LED-бортах во время игры в Саранске.

«Акрон» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ на «Мордовия Арене».

Тольяттинский клуб разместил слова поддержки от болельщиков, адресованные футболистами, прямо по ходу игры с «Локомотивом». Самые яркие цитаты были выведены на рекламных щитах.

«Все получится, все уже получается», «Надо забирать три очка», «Акрон», вырви победу назло всем», «Играйте в свой футбол», «Никогда ничего не бойтесь», «Акрон», мы за тебя, вперед» – такие сообщения, собранные в комментариях в соцсетях клуба, транслировались на LED-бортах по ходу игры.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoАкрон
Мордовия Арена
болельщики
соцсети
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
КДК не будет рассматривать празднование Беншимола в матче с «Локомотивом». Форвард «Акрона» спустил шорты и схватил себя за пах
сегодня, 10:39
Беншимол о том, что схватился за пах после гола «Локомотиву»: «Повторил празднование Бонифасе, которого очень уважаю. Если в Европе это разрешено, почему нельзя в России?»
вчера, 13:58
Владелец «Акрона» про 1:1: «Дзюбы не хватило на угловом, когда нам забивали. «Локомотив» был лучше последние 15-20 минут»
вчера, 13:01
Беншимол спустил шорты и схватился за пах, празднуя гол «Локомотиву». Кузьмин натянул шорты партнеру
вчера, 12:53Фото
Тедеев об 1:1 с «Локо»: «Акрону» нужна была победа, но мы потеряли игроков из-за вязкого и тяжелого поля. Дзюба и Кузьмин попросили замену из-за напряжения в бедре»
вчера, 12:50
Главные новости
Гурцкая о поражении «Динамо» от «Зенита»: «Карпин надевает всем розовые очки, говоря, что все получалось. Зачем ехали в Петербург? Не проиграть 0:3?»
8 минут назад
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос выбыл до конца года из-за повреждения плеча («МЯЧ RU»)
10 минут назад
«Реал» не накажет Винисиуса за реакцию на замену в класико. В клубе считают, что ситуация между Алонсо и игроком урегулирована
16 минут назад
Виктор Гусев: «Падение СССР горячо приветствовал: оказалось, что это колосс на глиняных ногах. Коммунистическая идея вела в никуда. Горбачев – мой герой»
26 минут назад
В RFEF считают, что стычка Карвахаля и Ямаля в класико не отразится на сборной Испании. Дани высоко оценивают как капитана, а игрой Ламина довольны
40 минут назад
Рубенс на вопрос о впечатлении, что «в Петербурге у «Зенита» 12 игроков на поле»: «У «Динамо» такое ощущение. Всем было видно, что судья больше свистел в их пользу»
54 минуты назад
Суд арестовал на 2 месяца подозреваемых в попытке похищения хавбека «Зенита» Мостового и зятя депутата Госдумы Макарова
сегодня, 15:25Видео
Александр Мостовой о попытке похищения Андрея Мостового: «Странно и ужасно, что такое еще происходит в нашей стране. Молодец – справился и не поддался»
сегодня, 15:20Видео
Месси, Роналду, Мбаппе, Ямаль, Дембеле, Салах, Беллингем, Педри, ван Дейк, Доннарумма, Модрич, Трент – в шорт-листе символической сборной года от FIFPro
сегодня, 15:17
«Реал» оспорит красную Лунина в класико. В клубе не понимают, за что удалили вратаря, защищавшего Винисиуса от игроков «Барсы»
сегодня, 15:12
Ко всем новостям
Последние новости
Кордоба о тех, кто не верит в чемпионство «Краснодара»: «Мы не слушаем скептиков. Готовы повторить успех прошлого сезона»
22 минуты назад
Артета об отрыве от «Сити» и «Ливерпуля»: «Я настроен позитивно, «Арсенал» сделал то, что должен был. Это показывает сложность АПЛ, где непросто выигрывать матчи»
32 минуты назад
«Ахмат» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 15:10
«Челси», «Ливерпуль» и «Ман Сити» проиграли в одном туре АПЛ впервые с сезона-2015/16
50 минут назад
«Бетис» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 15:00
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза в гостях у «Аль-Батина», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» во вторник
сегодня, 15:00Live
Ирина Роднина: «Фигуристы не зарабатывают столько, сколько футболисты. При чем тут популярность? Футболист на контракте с клубом, в фигурном катании такого никогда не было»
сегодня, 14:57
Шаронов взял бы Дзюбу в ЦСКА: «Если перед подписанием договориться: «Артем, ты не будешь основным». Можно выпускать его на двадцать минут, и он будет приносить пользу»
сегодня, 13:54Видео
Каррагер о «Ливерпуле»: «Настали кризисные времена, четыре поражения подряд были бы катастрофой для «Брентфорда». Будет много вопросов, они захотят большего, осознав, сколько потратили»
сегодня, 13:40
Директор «Пари НН» о 0:0 с «Балтикой» после освящения стадиона: «Не исключено, что это помогло, всегда рады поддержке батюшки. Мы счастливы, что очки приходят»
сегодня, 13:32