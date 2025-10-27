«Акрон» показал пожелания болельщиков на LED-бортах во время матча с «Локомотивом» в Саранске

«Акрон» запустил пожелания фанатов на LED-бортах во время игры в Саранске.

«Акрон» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ на «Мордовия Арене ».

Тольяттинский клуб разместил слова поддержки от болельщиков, адресованные футболистами, прямо по ходу игры с «Локомотивом ». Самые яркие цитаты были выведены на рекламных щитах.

«Все получится, все уже получается», «Надо забирать три очка», «Акрон », вырви победу назло всем», «Играйте в свой футбол», «Никогда ничего не бойтесь», «Акрон», мы за тебя, вперед» – такие сообщения, собранные в комментариях в соцсетях клуба, транслировались на LED-бортах по ходу игры.