«Акрон» показал пожелания болельщиков на LED-бортах во время матча с «Локомотивом» в Саранске
«Акрон» запустил пожелания фанатов на LED-бортах во время игры в Саранске.
«Акрон» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ на «Мордовия Арене».
Тольяттинский клуб разместил слова поддержки от болельщиков, адресованные футболистами, прямо по ходу игры с «Локомотивом». Самые яркие цитаты были выведены на рекламных щитах.
«Все получится, все уже получается», «Надо забирать три очка», «Акрон», вырви победу назло всем», «Играйте в свой футбол», «Никогда ничего не бойтесь», «Акрон», мы за тебя, вперед» – такие сообщения, собранные в комментариях в соцсетях клуба, транслировались на LED-бортах по ходу игры.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости