Беншимол о том, что схватился за пах после гола «Локомотиву»: «Повторил празднование Бонифасе, которого очень уважаю. Если в Европе это разрешено, почему нельзя в России?»
Жилсон Беншимол объяснил странное празднование гола в матче с «Локомотивом».
Сегодня «Акрон» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в матче 13-го тура Мир РПЛ. Беншимол, открывший счет на 42-й минуте, празднуя гол, приспустил шорты и схватил себя за пах.
– Что показали во время празднования?
– Я бы не сказал, что это что‑то новое. Я повторил празднование Виктора Бонифасе, который перешел в «Вердер». Я его очень уважаю, и это был такой привет ему.
– Нет ожидания, что это сочтут оскорблением?
– Во всем мире в футболе одни и те же правила. Если в Европе такое празднование разрешается, почему нельзя так делать в России? – сказал Беншимол.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
