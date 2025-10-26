Беншимол о том, что схватился за пах после гола «Локомотиву»: «Повторил празднование Бонифасе, которого очень уважаю. Если в Европе это разрешено, почему нельзя в России?»

Жилсон Беншимол объяснил странное празднование гола в матче с «Локомотивом».

Сегодня «Акрон » и «Локомотив » сыграли вничью (1:1) в матче 13-го тура Мир РПЛ . Беншимол, открывший счет на 42-й минуте, празднуя гол, приспустил шорты и схватил себя за пах .

– Что показали во время празднования?

– Я бы не сказал, что это что‑то новое. Я повторил празднование Виктора Бонифасе , который перешел в «Вердер ». Я его очень уважаю, и это был такой привет ему.

– Нет ожидания, что это сочтут оскорблением?

– Во всем мире в футболе одни и те же правила. Если в Европе такое празднование разрешается, почему нельзя так делать в России? – сказал Беншимол.