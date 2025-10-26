  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Тедеев об 1:1 с «Локо»: «Акрону» нужна была победа, но мы потеряли игроков из-за вязкого и тяжелого поля. Дзюба и Кузьмин попросили замену из-за напряжения в бедре»
3

Тедеев об 1:1 с «Локо»: «Акрону» нужна была победа, но мы потеряли игроков из-за вязкого и тяжелого поля. Дзюба и Кузьмин попросили замену из-за напряжения в бедре»

Заур Тедеев высказался о трудностях в матче с «Локомотивом».

«Акрон» на «Мордовия Арене» сыграл вничью с железнодорожниками (1:1) в 13‑м туре Мир РПЛ. Артем Дзюба был заменен на 62‑й минуте игры, Максим Кузьмин – на 70-й.

«Конечно, нам нужна была победа. Мы стремились к ней и были близки. Понятно, что «Локомотив» – очень сильная команда.

Было вязкое и тяжелое поле. В этой ситуации мы потеряли игроков, и Артем попросил замену, и Кузьмин, то же самое, почувствовал определенное мышечное напряжение в задней поверхности бедра. У них тоже игрок ушел именно из‑за этой проблемы.

Когда вязкое поле, нагрузка на заднюю поверхность бедра бывает приличной», – сказал главный тренер «Акрона». 

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoАртем Дзюба
logoМатч ТВ
logoЗаур Тедеев
Мордовия Арена
logoтравмы
стадионы
logoМаксим Кузьмин
