КДК не будет рассматривать празднование Беншимола в матче с «Локомотивом». Форвард «Акрона» спустил шорты и схватил себя за пах

Жилсона Беншимола не накажут за празднование гола в матче с «Локомотивом».

«Акрон» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в матче 13-го тура Мир РПЛ в Саранске.

Беншимол, открывший счет на 42-й минуте встречи, отпраздновал гол, спустив шорты и схватив себя за пах. После матча нападающий «Акрона» заявил, что повторил празднование нападающего «Вердера» Виктора Бонифасе: «Я его очень уважаю, это был такой привет ему».

«Празднование Беншимола рассматривать не будем», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Спустил шорты и схватил себя между ног – что за празднование, Беншимол? 😬

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
