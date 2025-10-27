КДК не будет рассматривать празднование Беншимола в матче с «Локомотивом». Форвард «Акрона» спустил шорты и схватил себя за пах
Жилсона Беншимола не накажут за празднование гола в матче с «Локомотивом».
«Акрон» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в матче 13-го тура Мир РПЛ в Саранске.
Беншимол, открывший счет на 42-й минуте встречи, отпраздновал гол, спустив шорты и схватив себя за пах. После матча нападающий «Акрона» заявил, что повторил празднование нападающего «Вердера» Виктора Бонифасе: «Я его очень уважаю, это был такой привет ему».
«Празднование Беншимола рассматривать не будем», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
