Беншимол спустил шорты и схватился за пах, празднуя гол «Локомотиву». Кузьмин натянул шорты партнеру

Жилсон Беншимол держался за пах, празднуя гол «Локомотиву».

«Акрон » и «Локомотив » сыграли вничью (1:1) в матче 13-го тура Мир РПЛ . Беншимол открыл счет на 42-й минуте встречи.

Празднуя забитый гол, 23-летний нападающий тольяттинцев приспустил шорты, после чего схватил себя за пах.

Подбежавший к Беншимолу Максим Кузьмин натянул шорты форварда из Кабо-Верде обратно и слегка подтолкнул партнера по команде.

Скриншоты: трансляция «Матч Премьер»