Беншимол спустил шорты и схватился за пах, празднуя гол «Локомотиву». Кузьмин натянул шорты партнеру
Жилсон Беншимол держался за пах, празднуя гол «Локомотиву».
«Акрон» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в матче 13-го тура Мир РПЛ. Беншимол открыл счет на 42-й минуте встречи.
Празднуя забитый гол, 23-летний нападающий тольяттинцев приспустил шорты, после чего схватил себя за пах.
Подбежавший к Беншимолу Максим Кузьмин натянул шорты форварда из Кабо-Верде обратно и слегка подтолкнул партнера по команде.
Скриншоты: трансляция «Матч Премьер»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
