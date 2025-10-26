Владелец «Акрона» про 1:1: «Дзюбы не хватило на угловом, когда нам забивали. «Локомотив» был лучше последние 15-20 минут»
Владелец «Акрона» считает, что Артема Дзюбы не хватило в моменте с голом «Локо».
Тольяттинцы на «Мордовия Арене» сыграли вничью с железнодорожниками (1:1) в 13‑м туре Мир РПЛ.
Дзюба был заменен на 62‑й минуте игры из-за мышечного напряжения в задней поверхности бедра. Гости сравняли счет на 67‑й минуте.
«Тяжелый матч, да. По сути, могли побеждать, но «Локомотив» последние 15-20 минут был лучше.
Артема не хватило, наверное, как раз. На угловом не хватило, когда нам забивали», – сказал владелец «Акрона» Павел Морозов.
