Владелец «Акрона» про 1:1: «Дзюбы не хватило на угловом, когда нам забивали. «Локомотив» был лучше последние 15-20 минут»

Владелец «Акрона» считает, что Артема Дзюбы не хватило в моменте с голом «Локо».

Тольяттинцы на «Мордовия Арене» сыграли вничью с железнодорожниками (1:1) в 13‑м туре Мир РПЛ .

Дзюба был заменен на 62‑й минуте игры из-за мышечного напряжения в задней поверхности бедра. Гости сравняли счет на 67‑й минуте.

«Тяжелый матч, да. По сути, могли побеждать, но «Локомотив » последние 15-20 минут был лучше.

Артема не хватило, наверное, как раз. На угловом не хватило, когда нам забивали», – сказал владелец «Акрона » Павел Морозов.