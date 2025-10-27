Бурруль о судействе Сото Градо в класико: «Если не считать спорные моменты, отработал хорошо, спокойно»
Альфонсо Бурруль оценил судейство Сесара Градо в матче «Реал» – «Барса» (2:1).
«Если не считать спорные моменты, он отработал хорошо. Игра рукой Эрика Гарсии и удаление Педри очевидны, фола Хейсена не было. Сомнение вызывает пенальти на Винисиусе, который в итоге был отменен после ВАР.
Судья провел матч спокойно и с хорошим настроем», – сказал бывший арбитр.
