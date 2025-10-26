ТВ «Реала» об отмене гола Мбаппе в класико: «Позор. Это чудо, что «Мадрид» лидирует с отрывом в 5 очков в лиге Негрейры и Тебаса»

На ТВ «Реала» недовольный отменой гола Килиана Мбаппе в класико.

«Мадрид» обыграл «Барсу» в класико со счетом 2:1. В первом тайме один из голов Мбаппе отменили из-за офсайда – часть его голени была вне игры.

«Происходят паранормальные явления, как это почти всегда бывает на «Бернабеу», когда случается эпизод, который может быть истолкован как офсайд, и мы только что стали свидетелями этого. Мы увидели эти кадры [с компьютерной графикой] пять минут спустя.

Это настоящий позор. Прискорбно, что это было истолковано как офсайд. Мы еще даже не видели кадр, где Арда [Гюлер] бьет по мячу. Это вопрос веры. Я не верю федерации и CTA (техническому комитету судей – Спортс’’).

Нельзя отменять гол на основании таких кадров. Нужно проанализировать голы Мбаппе. В прошлом году в класико тоже не засчитали два его гола по невероятно глупым причинам. Это чудо, что «Мадрид » лидирует с отрывом в пять очков в лиге Негрейры , лиге Тебаса и лиге Mediapro», – сказал ведущий клубного телевидения «Реала».

Экс-судья Итурральде об отмене гола Мбаппе в класико: «Для машины это офсайд. Либо убираем ее, либо верим. Когда мяч пересекает линию на миллиметр, мы же говорим, что это гол, верно?»