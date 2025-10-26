Бурруль об ударе Хейсена локтем в шею Кубарси перед голом Беллингема: «Столкновение произошло потому, что он прыгнул выше, а Пау находился за спиной. У руки естественное движение»
Экс-судья Бурруль оценил эпизод с Пау Кубарси и Дином Хейсеном.
«Барселона» уступила в мачте 10-го тура Ла Лиги против «Реала» (1:2). Победный гол в ворота каталонцев на 43-й минуте забил Беллингем, замкнув скидку партнера.
Перед ударом англичанина защитник «Реала» Дин Хейсен нанес удар локтем в область шеи Пау Кубарси. Главный судья Сесар Сото Градо засчитал гол.
«Во втором голе «Реала», хотя при прыжке мог быть контакт, Хейсен не выбрасывает руку – у него естественное движение для толчка вверх.
Столкновение произошло просто потому, что он прыгнул выше. А Кубарси находился у него за спиной», – сказал бывший судья Альфонсо Перес Бурруль.
Победный гол «Реала» в класико нужно было отменить из-за фола Хейсена на Кубарси, считает экс-судья Фернандес: «Удар показался мне сильным. ВАР следовало вмешаться»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
