Бурруль об ударе Хейсена локтем в шею Кубарси перед голом Беллингема: «Столкновение произошло потому, что он прыгнул выше, а Пау находился за спиной. У руки естественное движение»

Экс-судья Бурруль оценил эпизод с Пау Кубарси и Дином Хейсеном.

«Барселона » уступила в мачте 10-го тура Ла Лиги против «Реала» (1:2). Победный гол в ворота каталонцев на 43-й минуте забил Беллингем, замкнув скидку партнера.

Перед ударом англичанина защитник «Реала» Дин Хейсен нанес удар локтем в область шеи Пау Кубарси . Главный судья Сесар Сото Градо засчитал гол.

«Во втором голе «Реала », хотя при прыжке мог быть контакт, Хейсен не выбрасывает руку – у него естественное движение для толчка вверх.

Столкновение произошло просто потому, что он прыгнул выше. А Кубарси находился у него за спиной», – сказал бывший судья Альфонсо Перес Бурруль.

Победный гол «Реала» в класико нужно было отменить из-за фола Хейсена на Кубарси, считает экс-судья Фернандес: «Удар показался мне сильным. ВАР следовало вмешаться»