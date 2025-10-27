Итурральде о пенальти «Реала»: «Рука Гарсии двигалась к мячу. Понятие «рикошет» в таком случае не освобождает от наказания»
Экс-судья Итурральде считает, что пенальти «Реала» в класико назначен верно.
«Барселона» уступила в матче 10-го тура Ла Лиги против «Реала» (1:2).
На 50-й минуте полузащитник мадридцев Джуд Беллингем простреливал в штрафную соперника и попал в ногу Эрика Гарсии. Мяч отскочил в колено англичанина, после чего срикошетил в руку испанца.
Главный арбитр встречи Сесар Сото Градо назначил 11-метровый. Килиан Мбаппе не реализовал пенальти – его удар парировал Войчех Шченсны.
«Ключевым моментом является движение руки к мячу. Нужно понимать, что понятие «рикошет» не освобождает от наказания, если затем происходит движение руки в сторону мяча – в таком случае должна фиксироваться игра рукой.
И именно это произошло в данном эпизоде. По движению руки это пенальти», – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости