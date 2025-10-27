Итурральде о пенальти «Реала»: «Рука Гарсии двигалась к мячу. Понятие «рикошет» в таком случае не освобождает от наказания»

Экс-судья Итурральде считает, что пенальти «Реала» в класико назначен верно.

«Барселона » уступила в матче 10-го тура Ла Лиги против «Реала » (1:2).

На 50-й минуте полузащитник мадридцев Джуд Беллингем простреливал в штрафную соперника и попал в ногу Эрика Гарсии . Мяч отскочил в колено англичанина, после чего срикошетил в руку испанца.

Главный арбитр встречи Сесар Сото Градо назначил 11-метровый . Килиан Мбаппе не реализовал пенальти – его удар парировал Войчех Шченсны.

«Ключевым моментом является движение руки к мячу. Нужно понимать, что понятие «рикошет» не освобождает от наказания, если затем происходит движение руки в сторону мяча – в таком случае должна фиксироваться игра рукой.

И именно это произошло в данном эпизоде. По движению руки это пенальти», – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес .