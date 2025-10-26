Итурральде об ударе Хейсена локтем в шею Кубарси перед голом Беллингема: «Мяч засчитан справедливо, это неосторожный контакт, а не безрассудный. И Пау все равно не успевал»

Экс-судья Итурральде считает легитимным гол Джуда Беллингема в класико.

«Барселона » уступила в мачте 10-го тура Ла Лиги против «Реала » (1:2). Победный гол в ворота каталонцев на 43-й минуте забил Беллингем , замкнув скидку партнера.

Перед ударом англичанина защитник «Реала» Дин Хейсен нанес удар локтем в область шеи Пау Кубарси . Главный судья Сесар Сото Градо засчитал гол.

«Удар локтем действительно был, но он был неосторожным (то есть не тянет на предупреждение), а не безрассудным (что подразумевало бы желтую карточку). Этот эпизод не для вмешательства ВАР.

Также важно, что Кубарси все равно не успевал к мячу, значит, инцидент не изменил развитие атаки.

На мой взгляд, гол засчитан справедливо. И даже если кто-то считает, что это фол – все равно этот момент не может быть предметом рассмотрения ВАР», – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес.

Изображение: кадр из трансляции DAZN