Итурральде об ударе Хейсена локтем в шею Кубарси перед голом Беллингема: «Мяч засчитан справедливо, это неосторожный контакт, а не безрассудный. И Пау все равно не успевал»
«Барселона» уступила в мачте 10-го тура Ла Лиги против «Реала» (1:2). Победный гол в ворота каталонцев на 43-й минуте забил Беллингем, замкнув скидку партнера.
Перед ударом англичанина защитник «Реала» Дин Хейсен нанес удар локтем в область шеи Пау Кубарси. Главный судья Сесар Сото Градо засчитал гол.
«Удар локтем действительно был, но он был неосторожным (то есть не тянет на предупреждение), а не безрассудным (что подразумевало бы желтую карточку). Этот эпизод не для вмешательства ВАР.
Также важно, что Кубарси все равно не успевал к мячу, значит, инцидент не изменил развитие атаки.
На мой взгляд, гол засчитан справедливо. И даже если кто-то считает, что это фол – все равно этот момент не может быть предметом рассмотрения ВАР», – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес.
Изображение: кадр из трансляции DAZN