Сото Градо назначил пенальти в пользу «Реала» на 2-й минуте класико после удара Винисиуса по ноге Ямаля, но отменил его, посмотрев повтор

Судья отменил назначенный в пользу «Реала» пенальти на первых минутах класико.

Мадридский клуб принимает «Барселону» в 10-м туре чемпионата Испании (0:0, первый тайм).

На 2-й минуте вингер хозяев Винисиус Жуниор упал в штрафной площади соперника после контакта с ногой Ламина Ямаля : француз пытался нанести удар по мячу, однако вместо этого попал по сопернику. Главный арбитр встречи Сесар Сото Градо указал на 11-метровую отметку, но отменил решение, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.

