  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Вокруг Ямаля создается неправильный образ. Достичь уровня Месси – серьезная задача, нужно быть осторожным, чтобы не оступиться». Экс-форвард «Барсы» и «Реала» Альфонсо о Ламине
1

«Вокруг Ямаля создается неправильный образ. Достичь уровня Месси – серьезная задача, нужно быть осторожным, чтобы не оступиться». Экс-форвард «Барсы» и «Реала» Альфонсо о Ламине

Альфонсо высказался о поведении Ямаля, а также сравнил его с Лионелем Месси.

– Все говорят о феномене Ламина Ямаля, и это правильно, но, учитывая, что его роль изменилась, и он стал самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны» после продления контракта, разве ему не следует быть скромнее в своих публичных выступлениях?

– С футбольной точки зрения, он, без сомнения, отличный игрок. Но тот образ, который он воспроизводит, и образ, который создают вокруг него, не самый правильный. Крайне важно, чтобы молодой игрок с таким потенциалом получил отличное наставничество, чтобы он мог быть очень важен для «Барсы» и сборной еще долгие годы, иначе он может оступиться. Думаю, он это поймет, повзрослев.

– Давайте поговорим об уровне игры Ламина: считаете ли вы, что он достигнет высот Месси?

– Все зависит от его развития как игрока, от того, насколько он заботится о себе, насколько тщательно готовится, от его менталитета... Но достичь уровня Месси – это серьезная задача. Это будет непросто, хотя, конечно, у него есть смелость и класс, но ему нужно быть осторожным, чтобы не испортить это, – сказал бывший форвард «Барсы» и «Реала» Альфонсо.

«Жульничают и жалуются». Ямаль сравнил «Реал» с клубом испанской медиалиги

Ракитич о словах Ямаля про «Реал»: «Ему всего 18, еще многому предстоит научиться. Нужно защитить Ламина и дать ему свободу наслаждаться футболом, быть самим собой»

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?8286 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
logoЛамин Ямаль
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЛионель Месси
Альфонсо
logoСборная Испании по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нани о Ямале: «Он обязательно получит «Золотые мячи», если будет следовать своим путем. Ламин настоящий талант, все дети хотят быть похожими на него»
сегодня, 11:24
Алонсо про слова Ямаля о «жульничестве и жалобах «Реала»: «Есть много заявлений представителей «Барсы». Я не могу проанализировать их все»
вчера, 13:15
Пике про слова Ямаля о «Реале»: «Критика «Мадрида» понятна, они были бы рады иметь такого игрока. Давайте примем Ламина таким, какой он есть, он наберется опыта»
вчера, 12:11
Ассистент Флика про слова Ямаля о «жульничестве и жалобах «Реала»: «Это послужит Ламину дополнительной мотивацией. Мы надеемся увидеть его в лучшей форме»
вчера, 11:28
Главные новости
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого уступает «Даляню» – 1:2. У Си сократил отставание, Спортс’’ показывает матч в прямом эфире
11 минут назадВидео
«Кайрат» в 5-й раз выиграл чемпионат Казахстана, сыграв 1:1 с «Астаной». Соперник попал в перекладину на 95-й минуте и отстал на 2 очка от чемпиона
12 минут назад
Священник окропил святой водой поле стадиона «Пари НН» перед матчем с «Балтикой». У команды Шпилевского 7 поражений подряд и 15-е место в РПЛ
27 минут назад
«Локомотив» догнал ЦСКА по очкам и идет первым в РПЛ. «Краснодар» отстает на 1 балл при игре в запасе
28 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» против «Динамо», «Краснодар» сыграет с «Рубином», «Локомотив» не выиграл у «Акрона»
35 минут назадLive
Экс-президент «Барсы» Гаспар о «Реале»: «Мбаппе великолепен, делает недоступное другим. С Месси у нас было то же самое. Винисиус потрясающий, но характер очень своеобразный»
41 минуту назад
«Локомотив» 16 матчей подряд не проигрывает в основное время. Дальше – «Зенит»
47 минут назад
«Акрон» сдержал «Локомотив» – 1:1. Монтес забил с подачи Батракова с углового, Беншимол – после вброса мяча из аута
54 минуты назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Лацио», «Рома» в гостях у «Сассуоло»
сегодня, 11:30Live
Нани о Ямале: «Он обязательно получит «Золотые мячи», если будет следовать своим путем. Ламин настоящий талант, все дети хотят быть похожими на него»
сегодня, 11:24
Ко всем новостям
Последние новости
Тедеев об 1:1 с «Локо»: «Акрону» нужна была победа, но мы потеряли игроков из-за вязкого и тяжелого поля. Дзюба и Кузьмин попросили замену из-за напряжения в задней поверхности бедра»
1 минуту назад
«Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Холанд, Рейндерс, Доннарумма играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
2 минуты назад
«Арсенал» – «Кристал Пэлас». Дьокереш, Сака, Эзе играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
3 минуты назад
«Пари НН» – «Балтика». Олусегун и Хиль играют. Онлайн-трансляция
34 минуты назадLive
Монтес не сыграет с «Зенитом» из-за перебора карточек. Защитник «Локо» получил 4-ю желтую в сезоне за фол на Беншимоле
40 минут назад
У «Акрона» 1 победа в 16 последних матчах в основное время. Дальше – «Ростов»
49 минут назад
У Батракова 10+2 в 13 матчах РПЛ. Хавбек «Локо» – лучший бомбардир и лидер лиги по «гол+пас»
сегодня, 11:44
Робертсон о «Ливерпуле»: «Люди требуют результатов, когда играешь в этом клубе. Фанаты тратят огромные деньги, чтобы приехать и поддержать нас. Нам нужно работать усерднее и играть лучше»
сегодня, 11:41
Защитник «Спартака» Ву по-русски прокомментировал 1:0 с «Оренбургом»: «Сложно, но мы победили»
сегодня, 11:33
«Родриго нравится мне больше Винисиуса. Для тренера благословение – использовать отличных игроков в разное время». Экс-форвард «Реала» Альфонсо о вингерах
сегодня, 11:08