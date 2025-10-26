«Вокруг Ямаля создается неправильный образ. Достичь уровня Месси – серьезная задача, нужно быть осторожным, чтобы не оступиться». Экс-форвард «Барсы» и «Реала» Альфонсо о Ламине

Альфонсо высказался о поведении Ямаля, а также сравнил его с Лионелем Месси.

– Все говорят о феномене Ламина Ямаля, и это правильно, но, учитывая, что его роль изменилась, и он стал самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны» после продления контракта, разве ему не следует быть скромнее в своих публичных выступлениях?

– С футбольной точки зрения, он, без сомнения, отличный игрок. Но тот образ, который он воспроизводит, и образ, который создают вокруг него, не самый правильный. Крайне важно, чтобы молодой игрок с таким потенциалом получил отличное наставничество, чтобы он мог быть очень важен для «Барсы» и сборной еще долгие годы, иначе он может оступиться. Думаю, он это поймет, повзрослев.

– Давайте поговорим об уровне игры Ламина: считаете ли вы, что он достигнет высот Месси?

– Все зависит от его развития как игрока, от того, насколько он заботится о себе, насколько тщательно готовится, от его менталитета... Но достичь уровня Месси – это серьезная задача. Это будет непросто, хотя, конечно, у него есть смелость и класс, но ему нужно быть осторожным, чтобы не испортить это, – сказал бывший форвард «Барсы» и «Реала» Альфонсо .

