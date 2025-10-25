Ассистент Флика про слова Ямаля о «жульничестве и жалобах «Реала»: «Это послужит Ламину дополнительной мотивацией. Мы надеемся увидеть его в лучшей форме»

Маркус Зорг считает, что Ламину Ямалю помогут его слова про «Реал».

Ранее вингер «Барселоны» посетил стрим медиафутбольной лиги Kings League, в котором Ибай Льянос, владелец клуба «Порсинос», спросил у футболиста, напоминает ли ему «Порсинос» «Реал Мадрид ». «Да, конечно. Они жульничают и жалуются», – ответил Ямаль.

В воскресенье мадридский клуб примет «блауграну» в 10-м туре Ла Лиги .

– Ламин сказал, что «Мадрид» «жульничает» и «жалуется». Как вы думаете, это может повлиять на него или послужить дополнительной мотивацией?

– Ламин – игрок высочайшего класса, и я думаю, это послужит ему дополнительной мотивацией.

Мы все надеемся увидеть его завтра в лучшей форме, – сказал Зорг, ассистент дисквалифицированного главного тренера «Барселоны» Ханси Флика.

