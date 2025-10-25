  • Спортс
  Пике про слова Ямаля о «Реале»: «Критика «Мадрида» понятна, они были бы рады иметь такого игрока. Давайте примем Ламина таким, какой он есть, он наберется опыта»
Пике про слова Ямаля о «Реале»: «Критика «Мадрида» понятна, они были бы рады иметь такого игрока. Давайте примем Ламина таким, какой он есть, он наберется опыта»

Жерар Пике отреагировал на слова Ламина Ямаля про «Реал».

Ранее вингер «Барселоны» посетил стрим медиафутбольной лиги Kings League, в котором Ибай Льянос, владелец клуба «Порсинос», спросил у футболиста, напоминает ли ему «Порсинос» «Реал Мадрид». «Да, конечно. Они жульничают и жалуются», – ответил Ямаль.

В воскресенье мадридский клуб примет «блауграну» в 10-м туре Ла Лиги. 

«Давайте примем Ламина таким, какой он есть. Он, очевидно, наберется опыта. Никто в 18 лет не такой же, что и в 38. Ламин Ямаль – особенный игрок.

Критика в его адрес от «Реала»? Это понятно, они были бы рады иметь своего Ламина», – заявил бывший защитник «Барселоны».

