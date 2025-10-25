  • Спортс
  • Ракитич о словах Ямаля про «Реал»: «Ему всего 18, еще многому предстоит научиться. Нужно защитить Ламина и дать ему свободу наслаждаться футболом, быть самим собой»
Ракитич о словах Ямаля про «Реал»: «Ему всего 18, еще многому предстоит научиться. Нужно защитить Ламина и дать ему свободу наслаждаться футболом, быть самим собой»

Иван Ракитич отреагировал на слова Ламина Ямаля про «Реал».

Ранее вингер «Барселоны» посетил стрим медиафутбольной лиги Kings League, в котором Ибай Льянос, владелец клуба «Порсинос», спросил у футболиста, напоминает ли ему «Порсинос» «Реал Мадрид». «Да, конечно. Они жульничают и жалуются», – ответил Ямаль.

В воскресенье мадридский клуб примет «блауграну» в 10-м туре Ла Лиги.

«Нужно позволить Ламину наслаждаться футболом. Я его большой поклонник – он должен танцевать, быть самим собой и оставаться верным тому, кто он есть. Наша задача – защитить его, но при этом дать свободу продолжать делать то, что у него получается лучше всего.

Ему всего 18, и ему еще предстоит многому научиться. Сейчас он уже знает, что значит справляться с травмой – и это позволяет ему расти как игроку и как личности», – сказал бывший полузащитник «Барселоны». 

Алонсо про слова Ямаля о «жульничестве и жалобах «Реала»: «Есть много заявлений представителей «Барсы». Я не могу проанализировать их все»

