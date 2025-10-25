  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алонсо про слова Ямаля о «жульничестве и жалобах «Реала»: «Не буду вдаваться в подробности, есть много заявлений представителей «Барсы». Я не могу проанализировать их все»
Алонсо про слова Ямаля о «жульничестве и жалобах «Реала»: «Не буду вдаваться в подробности, есть много заявлений представителей «Барсы». Я не могу проанализировать их все»

Хаби Алонсо отреагировал на слова Ламина Ямаля.

Ранее вингер «Барселоны» посетил стрим медиафутбольной лиги Kings League, в котором Ибай Льянос, владелец клуба «Порсинос», спросил у футболиста, напоминает ли ему «Порсинос» «Реал Мадрид». «Да, конечно. Они жульничают и жалуются», – ответил Ямаль.

В воскресенье мадридский клуб примет «блауграну» в 10-м туре Ла Лиги

«Я не буду вдаваться в подробности, есть много заявлений со стороны представителей «Барселоны», и я не могу проанализировать их все», – сказал тренер «Реала».

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
logoЛамин Ямаль
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoКласико
logoХаби Алонсо
logoБарселона
