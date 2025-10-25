Алонсо про слова Ямаля о «жульничестве и жалобах «Реала»: «Не буду вдаваться в подробности, есть много заявлений представителей «Барсы». Я не могу проанализировать их все»
Хаби Алонсо отреагировал на слова Ламина Ямаля.
Ранее вингер «Барселоны» посетил стрим медиафутбольной лиги Kings League, в котором Ибай Льянос, владелец клуба «Порсинос», спросил у футболиста, напоминает ли ему «Порсинос» «Реал Мадрид». «Да, конечно. Они жульничают и жалуются», – ответил Ямаль.
В воскресенье мадридский клуб примет «блауграну» в 10-м туре Ла Лиги.
«Я не буду вдаваться в подробности, есть много заявлений со стороны представителей «Барселоны», и я не могу проанализировать их все», – сказал тренер «Реала».
