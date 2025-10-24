Аршавин считает, что Месси лучше Роналду: «Конечно. Богом ему дано больше»

Андрей Аршавин сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

– Месси лучше, чем Криштиану?

– Ну, конечно.

– Объясни свой выбор.

– Богом ему дано больше, – сказал бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и сборной России.

Аршавин не стал бы играть за «Реал»: «Я всегда был за «Барселону». Это не ненависть, просто есть вещи, которые не стоят никаких денег»