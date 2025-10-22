Аль-Хелайфи о «ПСЖ»: «Неймар, Месси, Мбаппе и Ибрагимович помогли нам выиграть ЛЧ. Мы должны быть благодарны им всю жизнь»
Нассер Аль-Хелайфи не жалеет о привлечении звездных игроков в «ПСЖ».
В рамках выступления на экономическом факультете Сорбонны президенту «ПСЖ» задали вопрос, не сожалеет ли он о трансферных решениях клуба, особенно в отношении некоторых звездных игроков.
«Я бы не поменял ни одно из решений, принятых мной с самого начала.
Каждый игрок, выступавший за клуб, помог нам выиграть Лигу чемпионов. Неймар, [Лионель] Месси, Килиан [Мбаппе], Златан [Ибрагимович]...
Мы должны быть благодарны и преданы им всю жизнь», – заявил Аль-Хелайфи.
