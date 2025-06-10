Нассер Аль-Хелайфи: «Благодарю Мбаппе, Месси, Неймара, Ибрагимовича, это был важный период для «ПСЖ». Желаю Килиану всего наилучшего – но не когда он играет против нас»
Президент «ПСЖ» поблагодарил Килиана Мбаппе за то, что он сделал для клуба.
«Я хочу поблагодарить Килиана за то, что он дал клубу. Его, Месси, Неймара, Ибрагимовича... Всех игроков, потому что это был важный период для клуба. Мы провели успешный сезон без него, но я от всего сердца желаю ему всего наилучшего в «Реале».
Я не желаю ему всего наилучшего, когда он играет против нас», – с улыбкой сказал Нассер Аль-Хелайфи в эфире телеканала France 5.
Килиан Мбаппе: «Меня не трогает, что «ПСЖ» взял ЛЧ без меня. Пустой сезон в «Реале»? Вы уверены? Смотрите матчи? Мы выиграли два трофея, это был полезный год»
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?18842 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости