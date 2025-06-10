Нассер Аль-Хелайфи: «Благодарю Мбаппе, Месси, Неймара, Ибрагимовича, это был важный период для «ПСЖ». Желаю Килиану всего наилучшего – но не когда он играет против нас»

Президент «ПСЖ» поблагодарил Килиана Мбаппе за то, что он сделал для клуба.

«Я хочу поблагодарить Килиана за то, что он дал клубу. Его, Месси , Неймара , Ибрагимовича ... Всех игроков, потому что это был важный период для клуба. Мы провели успешный сезон без него, но я от всего сердца желаю ему всего наилучшего в «Реале».

Я не желаю ему всего наилучшего, когда он играет против нас», – с улыбкой сказал Нассер Аль-Хелайфи в эфире телеканала France 5.

Килиан Мбаппе: «Меня не трогает, что «ПСЖ» взял ЛЧ без меня. Пустой сезон в «Реале»? Вы уверены? Смотрите матчи? Мы выиграли два трофея, это был полезный год»