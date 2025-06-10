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  • Нассер Аль-Хелайфи: «Благодарю Мбаппе, Месси, Неймара, Ибрагимовича, это был важный период для «ПСЖ». Желаю Килиану всего наилучшего – но не когда он играет против нас»
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Нассер Аль-Хелайфи: «Благодарю Мбаппе, Месси, Неймара, Ибрагимовича, это был важный период для «ПСЖ». Желаю Килиану всего наилучшего – но не когда он играет против нас»

Президент «ПСЖ» поблагодарил Килиана Мбаппе за то, что он сделал для клуба.

«Я хочу поблагодарить Килиана за то, что он дал клубу. Его, Месси, Неймара, Ибрагимовича... Всех игроков, потому что это был важный период для клуба. Мы провели успешный сезон без него, но я от всего сердца желаю ему всего наилучшего в «Реале».

Я не желаю ему всего наилучшего, когда он играет против нас», – с улыбкой сказал Нассер Аль-Хелайфи в эфире телеканала France 5.

Килиан Мбаппе: «Меня не трогает, что «ПСЖ» взял ЛЧ без меня. Пустой сезон в «Реале»? Вы уверены? Смотрите матчи? Мы выиграли два трофея, это был полезный год»

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
logoРеал Мадрид
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
logoНассер Аль-Хелайфи
logoЛионель Месси
logoНеймар
logoЗлатан Ибрагимович
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