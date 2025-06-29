Месси оказался в центре противостояния Неймара и Мбаппе и считал, что «ПСЖ» защищает Килиана (L’Equipe)
Лионель Месси считал, что «ПСЖ» защищает Килиана Мбаппе.
«Месси не нравилось в Париже. Он не мог никуда выйти, оказался в центре противостояния Неймара и Мбаппе, чувствовал, что клуб защищает француза и даже не отметил победу Лео на чемпионате мира.
В Барселоне он был богом, сам водил детей в школу, наслаждался солнцем. Было множество мелочей, которые накопились», – сказал L’Equipe один из очевидцев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
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