Знакомый Месси о критике «ПСЖ»: «Если бы не проблемы «Барселоны», он бы никогда не оказался в Париже. Клуб был в растерянности, тренеры не справлялись с командой»
В окружении Лионеля Месси были удивлены регулярной критикой «ПСЖ».
«Это не в его стиле.
Жалко. По правде говоря, если бы не проблемы «Барселоны», он бы никогда не оказался в Париже.
Клуб, как мне показалось, был немного в растерянности, тренеры (Почеттино, затем Гальтье) не могли справиться с этой командой, хотя с трио Неймар – Месси – Мбаппе должно было получиться что-то феноменальное. Это упущенный шанс.
Было бы здорово, если бы их отношения когда-нибудь наладились. Потому что через 30 лет все равно все будут помнить, что Месси играл в футболке «ПСЖ», – сказал человек из окружения форварда «Интер Майами».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
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