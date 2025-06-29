Знакомый Месси о критике «ПСЖ»: «Если бы не проблемы «Барселоны», он бы никогда не оказался в Париже. Клуб был в растерянности, тренеры не справлялись с командой»

В окружении Лионеля Месси были удивлены регулярной критикой «ПСЖ».

«Это не в его стиле.

Жалко. По правде говоря, если бы не проблемы «Барселоны», он бы никогда не оказался в Париже.

Клуб, как мне показалось, был немного в растерянности, тренеры (Почеттино, затем Гальтье) не могли справиться с этой командой, хотя с трио Неймар – Месси – Мбаппе должно было получиться что-то феноменальное. Это упущенный шанс.

Было бы здорово, если бы их отношения когда-нибудь наладились. Потому что через 30 лет все равно все будут помнить, что Месси играл в футболке «ПСЖ », – сказал человек из окружения форварда «Интер Майами ».